Илон Мъск подкрепи „Алтернатива за Германия“ преди изборите

Американският мултимилиардер Илон Мъск се намеси директно в предстоящите избори в Германия, публикувайки статус за подкрепата си към „Алтернатива за Германия“. В платформата Х той заяви, че само тя може да спаси федералната република.

„Само „Алтернатива за Германия“ може да спаси Германия“, написа съветникът на Тръмп в своята мрежа X, споделяйки видео на крайнодясната инфлуенсърка Наоми Зайбт.

В него 24-годишната Зайбт обвинява консервативния ХДС, че отказва да води разговори с АзГ.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt