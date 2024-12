Сблъсъци и заливане с вода в парламента на Тайван (ВИДЕО)

В тайванския парламент днес се стигна до караница във връзка със законопроекти, които опозицията иска да прокара и които според критиците им може да се отразят неблагоприятно на демократичната система на острова, предаде Франс прес.

По време на караниците се стигна до бутане и пръскане с вода.

Horrifying scenes in Taiwan's legislature today, as rogue KMT legislators violently attacked DPP legislators, in order to push through 3 rogue bills—they pushed Huang Jie to the floor, threw Ariel Chang to the wall, kicked and beat Chen Pei-yu, and Lin Chu-Yin injured her arm. pic.twitter.com/elK4X3aFZ8