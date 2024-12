Усик отново подчини Фюри и вече няма какво да покорява

Олександър Усик победи Тайсън Фюри в реванша между двамата, провел се в Рияд, Саудитска Арабия. Украинецът спечели със съдийско решение – 116-112, 116-112, 116-112, и запази коланите на WBA, WBO, WBC и списание „Ринг“. Той остава непобеден с актив 23-0. Краля на циганите вече е с баланс 34-2-1.

На 18 май 2024 година Усик победи Фюри, нанасяйки първо поражение в кариерата на британеца. Сега двамата си оспорваха коланите WBA, WBO, WBC и списание „Ринг“. Само няколко дни по-късно IBF отне пояса на Усик и той беше спечелен от Даниел Дюбоа в сблъсък с Антъни Джошуа.

Във версия WBA поясът е наричан супершампионски. Вече е добре известно, че регулярен световен шампион на тази организация е Кубрат Пулев, който наблюдава мегамача на живо.

Очакваният от цял свят реванш оправда очакванията откъм битка и напрежение.

СБЛЪСЪКЪТ ЗА ТИТЛАТА

На кантара Фюри беше с цели 25 кг по-тежък от своя украински съперник – 127.46 кг спрямо 102.5 кг.

Тайсън излезе на ринга в червено-бяла роба под звуците на вечния коледен хит на Марая Кери „All I want for Christmas is you“.

Усик по традиция заложи на одежди в синьо-жълтите цветове на украинското знаме, като беше добавил и тюрбан.

ПЪРВИ РУНД

Тайсън Фюри държеше далеч Усик с големия обсег на ръцете си. В средата на рунда Олександър натика Краля на циганите до въжетата и нанесе няколко точни попадения, които вероятно му спечелиха частта.

ВТОРИ РУНД

Украинецът изцяло доминираше във втория рунд. Усик започна по-активно и нанесе два точни удара с лявата ръка. Около 20 секунди преди края Циганския крал вкара десен ъперкът, разклатил шампиона.

ТРЕТИ РУНД

Равностойна игра, без явно превъзходство на някой от двамата боксьори. Все пак Фюри показа по-голяма активност. В първите 20 секунди той опита и малко от мръсните си номера – удари Усик в тила.

ЧЕТВЪРТИ РУНД

Усик намери отлична дистанция за ляв прав, която разтърси леко Фюри – най-добрия удар за някого от двамата в битката. Англичанинът повиши движението си след полученото попадение и отговори с десен прав в тялото. Малко по-отворен рунд, в който зрителите най-после видяха съществени размени.

ПЕТИ РУНД

Фюри имаше превъзходство, контролираше изцяло дистанцията и разположението на двамата по ринга. Няколко попадения в тялото на Циганския крал също му заслужиха одобрението на публиката.

ШЕСТИ РУНД

Усик установи надмощие на ринга. 20-25 секунди преди края украинецът изненада Фюри със светкавична комбинация до въжетата, но и преди нея контролираше всичко на ринга в тези 180 секунди.

СЕДМИ РУНД

Усик започна агресивно и седмата част, като попаденията му бяха отново в тялото. Фюри знаеше, че не може да си позволи пореден пасивен рунд, но беше все така пестелив в опитите си за ляв прав. Ляв прав обаче записа украинецът, който вече по-отчетливо вървеше напред и владееше инициативата на ринга.

ОСМИ РУНД

Още един по-силен рунд за Усик, който поддържаше много високо темпо. Фюри не направи абсолютно нищо в осмата част на този двубой, стоейки пасивен и поемайки комбинациите на опонента си.

ДЕВЕТИ РУНД

ДЕСЕТИ РУНД

Фюри започна с добър десен ъперкът, а после отново ползваше клинчове за предимство. Усик беше принуден основно да се защитава и да стои до въжетата, както и да „носи“ тежестта на Циганския крал. Украинецът отново пласира добро попадение 30 секунди преди края и накрая опита да повиши темпото, но Фюри демонстрира добра защита и си седна по-доволен.

ЕДИНАДЕСЕТИ РУНД

Усик се опита да бъде по-активен и по-комбинативен в атаките си, като можеше да се похвали с няколко добри попадения от леви и десни прави. Хубаво ляво кроше поразтърси Циганския крал и до края на рунда затвърди преимуществото си в рунда. Усик прикова Фюри на въжетата около 45 секунди преди края. Украинецът нанесе сериозни поражения на дясното око на Циганския крал.

ДВАНАДЕСЕТИ РУНД

Усик имаше повече добри попадения в първата минута. Фюри наниза някои злобни ъперкъта, а украинецът разчиташе на прецизни класически комбинации с прави. Шампионът раздразни съперника с 4-5 поредни попадения минута преди края, а Тайсън залагаше и на клинчове. Последният точен удар беше ляв прав в главата на англичанина.