Хиляди в Грузия протестираха с жива верига

Хиляди грузинци образуваха жива верига в центъра на Тбилиси в събота в подкрепа на членството на страната в ЕС, отбелязвайки втория месец от ежедневните си проевропейски митинги.

Масови улични протести обхванаха Грузия от 28 ноември, когато все по-авторитарното правителство на управляващата партия „Грузинска мечта“ заяви, че няма да търси започване на преговори за присъединяване към ЕС до 2028 г.

Протестът дойде ден преди противоречивото встъпване в длъжност на привърженика на „Грузинската мечта“ Михаил Кавелашвили като нов президент на страната, след като изборът му беше обявен за „нелегитимен“ от настоящия лидер Саломе Зурабишвили и прозападната опозиция.

В събота следобед хиляди демонстранти, развяващи флагове на Грузия и ЕС, се наредиха по брега на река Мтквари и няколко моста в столицата Тбилиси, образувайки километрична жива верига, както видяха репортери. „I Want to Hold Your Hand“, хитова песен на английската рок група „Бийтълс“, отекна от високоговорителите, монтирани на кола, която се движеше по веригата. Зурабишвили, която е в конфликт с управляващата партия, се присъедини към демонстрантите на Сухия мост в Тбилиси. Подобни митинги се проведоха в градове в цяла Грузия, съобщават местните медии. На моста Метехи в историческия квартал на града протестиращите изложиха транспарант с надпис „Свобода за политическите затворници“.

През първите 10 дни на протестите полицията за борба с безредиците използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне демонстрантите, някои от които хвърляха фойерверки и камъни. Министерството на вътрешните работи съобщи за над 400 ареста, докато висшият служител по правата на човека в страната, омбудсманът Леван Йоселиани и Амнести Интернешънъл обвиниха силите за сигурност в „мъчения“ на задържаните. Съобщената полицейска бруталност предизвика нарастващо международно осъждане, като Вашингтон и няколко европейски страни наложиха визови забрани на служители на „Грузинската мечта“.

В петък САЩ наложиха санкции на бившия премиер на Грузия и почетен председател на „Грузинска мечта“ Бидзина Иванишвили, заявявайки, че той подкопава демократичното бъдеще на страната в полза на Русия. Олигархът Иванишвили, най-богатият човек в Грузия, е смятан за де факто лидер на Грузия, въпреки че не заема официална позиция. Правителството на черноморската държава кандидатка за членство в ЕС е изправено пред обвинения в авторитарна, проруска промяна, която подкопава кандидатурата на Грузия за членство в ЕС – цел, залегнала в конституцията и подкрепяна от 80 процента от населението.