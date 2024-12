УЖАС: Надзиратели в САЩ пребиха чернокож затворник до смърт (ВИДЕО)

Правоохранителните органи в американския щат Ню Йорк разпространиха кадри на надзиратели, които бият чернокож затворник, малко преди да умре.

На кадрите от камерата, записани през нощта на 9 декември, се вижда как 43-годишният Робърт Брукс е жестоко пребит от няколко надзиратели, с окървавено лице и хванат за врата.

Брукс, излежавал 12-годишна присъда за нападение, е обявен за мъртъв по-късно същата нощ.

Главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс заяви, че видеото е публикувано, за да осигури „прозрачност и отчетност“.

Роднините на Брукс посочиха, че според тях „гледането на ужасяващите и изпълнени с насилие последни моменти от живота на Робърт е било опустошително за неговите близки“.

„Няма да се успокоим, докато не осигурим справедливост за паметта на Робърт“, категорични са те.

На кадрите се вижда как Брукс е задържан на болнично легло, а няколко охранители го държат и бият.

Според предварителната аутопсия, за която съобщава местната преса, причината за смъртта е „задушаване поради притискане на врата“, въпреки че пълните резултати все още се очакват.

Във видеото липсва звук, което според Джеймс се дължи на факта, че охранителите „не са активирали“ камерите, които носят на тялото си, въпреки че те са били включени.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул осъди случилото се.

„Нямаме никаква толерантност към лица, които преминават границата, нарушават закона и извършват ненужно насилие или целенасочена злоупотреба“, каза тя.

Полицейската бруталност е изключително чувствителна тема в Съединените щати. Кадри от смъртта на чернокожия американец Джордж Флойд през 2020 г. предизвикаха широко възмущение и доведоха до масови протести за расова справедливост в цялата страна.

