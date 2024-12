Дженифър Лопес се отказа от хонорар от 5 млн. долара за изпълнение на Бруно Марс 

Дженифър Лопес отхвърлила големия хонорар от 5 милиона долара на Бруно Марс за 45-минутно изпълнение, твърди сватбеният организатор на знаменитости Марси Блум.

В подкаста The Skinny Confidential Him & Her Blum разкри, че докато планирала сватбата на Лопес и Алекс Родригес, Лопес предложила Марс за изпълнител, но се възпротивила на цената, възкликвайки: „Не бъди смешен!“ Блум добави, че може да сподели тази история, тъй като не е подписала декларация за неразкриване на информация.

Лопес и Родригес, сгодени през 2019 г., отложиха сватбата си два пъти заради COVID-19, преди да се разделят през 2021 г. По-късно Лопес се събра отново с Бен Афлек, като се омъжи за него през 2022 г. По-рано тази година обаче Лопес подаде молба за развод на двегодишнината от сватбата им.