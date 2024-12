Самолет се запали при кацане в Канада (ВИДЕО)

В Халифакс, Канада, част от самолет на Air Canada се запалва след твърдо кацане, летището е временно затворено, а пътниците са евакуирани, без пострадали, съобщиха от летището в профила си в Twitter, както и CBC News.

Полет 2259 на Air Canada, самолет от Сейнт Джонс, Нюфаундланд, извърши твърдо кацане, след което част от него се запали.

Според пътниците по време на кацането самолетът започнал да се накланя наляво, което предизвикало силен удар и едно от крилата се плъзнало по пистата, предизвиквайки искри. Очевидци съобщават, че са видели огън и дим от лявата страна на самолета.

