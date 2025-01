Разкрит е произходът на вируса на хепатит 

Международен екип от вирусолози, еколози и зоолози разкри еволюционния произход на вируса на хепатит Е. Резултатите от изследването са публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Хепатит Е е остро възпалително заболяване на черния дроб, причинено от вирус, който се предава предимно чрез замърсена вода. Има осем известни генотипа на вируса на хепатит Е, но само първите два заразяват хората. Останалите генотипове са открити при животни, включително прасета, земеровки и гризачи, което показва зоонотичен характер на заболяването.

Като част от изследването учените са търсили вирусни гени в геномни бази данни на бозайници, включително прилепи, гризачи и копитни животни. Освен това те са изследвали 2565 чернодробни проби, събрани от 108 животински вида в Латинска Америка, Азия и Африка.

В резултат на това съставки от хепевирусната РНК бяха открита в 63 проби, принадлежащи към 14 вида, което направи възможно идентифицирането на нови данни за нейната еволюция. Въз основа на анализа на събрания материал изследователите идентифицират 24 уникални генома на хепевируси, открити в прилепи, земеровки и гризачи. Най-голямото генетично разнообразие се наблюдава сред гризачите, което подчертава ключовата им роля в разпространението на вируса и неговата еволюция. Еволюционният анализ на данните показа, че вирусът на хепатит Е, свързан с хората, най-вероятно е възникнал в копитни животни с далечни еволюционни корени в гризачите. Учените установиха също, че смяната на гостоприемника на вируса вероятно произхожда от дребни бозайници, което потвърждава важността им като резервоари за патогени.