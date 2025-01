Стрелбата в Ню Йорк вероятно не е била терористичен акт

„В 23:15 ч. пред нощен клуб „Амазура“ в Ямайка, Куинс, са стояли около 15 души. Четирима мъже се приближили пеша към групата от младежи на 16-20 години. Трима или четирима от мъжете открили огън по групата“, заяви началникът на патрула на нюйоркската полиция Филип Ривера по време на пресконференция рано тази сутрин.

„Произведени са около 30 изстрела, преди стрелците да избягат пеша. След това са били видени да се качват в седан с чуждестранни номера.“

„Имаме политика на „нулева толерантност към тези безсмислени стрелби“, подчертава Ривера.

Засега мотивът не е известен, но Ривера заяви, че в случая не става дума за тероризъм.

Припомняме, че снощи 10 души бяха ранени при стрелба пред нощен клуб в Ню Йорк, докато чакали да влязат на частно парти.

🚨 #BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY



At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club



This is still an ACTIVE situation. pic.twitter.com/HFYY0Cb3qZ