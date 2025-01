„Бях принудена да мълча“: Актриса с шокиращи разкрития за Холивуд (ВИДЕО)

Британската актриса Кейт Бекинсейл, известна с ролите си във филми като „Подземен свят“, „Пърл Харбър“ и „Авиаторът“, направи шокиращи разкрития за дългогодишния тормоз и злоупотреби, с които се е сблъсквала в Холивуд.

В разтърсващо видео в социалните мрежи 51-годишната актриса споделя, че е била жертва на физически и психологически тормоз от свои колеги и хора от снимачните екипи. Бекинсейл разказва за опипвания, физически нападения по време на сцени, строг контрол върху външния ѝ вид и дори принуда да участва във фотосесия ден след като е претърпяла спонтанен аборт.

„Още на 18-годишна възраст бях опипвана от човек, на когото наистина имах доверие в екипа,“ споделя актрисата. Опитите ѝ да намери подкрепа от колеги били отхвърлени с думите: „Това не се е случило.“

Кейт разказва и за случаи, в които е била третирана с презрение заради оплакванията си. Тя твърди, че на снимачната площадка на екшън сцени е била наранявана умишлено от колега актьор, което дори наложило ядрено-магнитен резонанс.

Актрисата разкрива още как режисьори и продуценти са оказвали натиск върху нея да отслабне, спазвайки изтощителни диети, които довели до загуба на менструалния ѝ цикъл.

„Холивуд трябва да се промени. Това трябва да спре,“ заяви Бекинсейл, призовавайки за по-добра защита на жените в развлекателната индустрия.

