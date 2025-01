Жена стана и си тръгна, след като бе простреляна в главата (ВИДЕО)

58-годишната Розанджела Торес да Силва е истински късметлия, след като оцелява при ужасяващ инцидент. Миналата неделя тя е простреляна случайно в главата, докато почива край басейн в луксозен хотелски комплекс в Рио де Жанейро.

Случаят е изключителен не само защото жената оцелява, но и защото 24 часа след инцидента тя е изписана от болницата без сериозни наранявания.

Охранителните камери в хотела заснемат момента, в който Розанджела е улучена от куршум. На кадрите се вижда как тя реагира на удара, опипва главата си и след това търси помощ на рецепцията. Незабавно е извикана линейка, която я транспортира до болницата.

