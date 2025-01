Тази сутрин въоръжен с нож мъж е взел 21-годишна служителка на банка Volksbank в град Римбах, Южен Хесен, за заложник. Инцидентът е започнал около 8:00 ч., когато извършителят е проникнал в банковия клон.

На видео, разпространено онлайн, се вижда как нападателят, видимо едър на телосложение, държи нож до врата на жената, докато тя плаче. Мъжът крещи: „Няма, няма!“ на свидетелите и полицаите, които са се събрали около сградата.

Полицията обгражда района, като на място пристигат специализирани екипи за спешни случаи. Властите съобщиха за ситуацията в социалните мрежи, уточнявайки, че мъжът държи поне един човек против волята му.

Според говорителя на полицията Бернд Хохстедтер операцията е приключила успешно около 11:00 ч. местно време. 36-годишният извършител е задържан без съпротива, а заложничката и останалите хора в банковия клон са невредими. На място им се оказва психологическа помощ.

По данни на полицията мъжът е криминално проявен и е бил в изпитателен срок. Все още не са известни мотивите му за нападението.

Служителката е била нападната непосредствено след отварянето на клона. Полицията реагира светкавично и обгради сградата в градчето с около 9000 жители.

Мотивите за престъплението остават неизвестни, като разследването продължава.

‼️ BREAKING: An unidentified man armed with a knife has taken a woman hostage in a bank branch in the German town of #Rimbach



Police and special forces have arrived at the scene. The motives behind the incident and the perpetrator's demands remain unknown at this time. Police… https://t.co/kSW1y7MZse pic.twitter.com/u29yTlR6ip