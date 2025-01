УЖАС В ЯПОНИЯ: Силно земетресение разтърси страната, има опасност от цунами

Земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер разтърси в Япония, показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е на 91 км североизточно от Кагошима, на 3 км югоизточно от Миязаки, на дълбочина 51 км.

Японските медии съобщават, че може да отключи мегаземетресение, каквито очаквания има сред сеизмолози.

До момента не се съобщава за жертви или щети.

BREAKING: Japan has warned of a possible tsunami following an earthquake of around 6.9 magnitude, according to the meteorological agency.https://t.co/iOm40vn1kt



