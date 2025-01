ТРАГЕДИЯ: Потъна яхта с 38 туристи (ВИДЕО)

Драматичен инцидент се разигра край популярната туристическа дестинация Пукет, Тайланд. Яхта на стойност 880 000 лева с 38 души на борда потъна в рамките на 20 минути след като вода започна да навлиза през един от люковете.

Плавателният съд, наречен The Ameray 888, тръгнал на екскурзия от остров Ко Рача към остров Кох Хей на 13 януари. На борда се намирали 33 китайски туристи, екскурзовод, стажант и трима членове на екипажа.

Инцидентът е заснет с камера, а спасителната операция е стартирала веднага след подадения сигнал за помощ. Риболовен кораб Maliwan и друга туристическа лодка се включили в спасителната мисия. Туристите успели да се качат на спасителните съдове с помощта на стълби.

За щастие, благодарение на задължителните спасителни жилетки, всички пътници са оцелели, макар че няколко души са получили леки наранявания.

Директорът на регионалната пристанищна служба на Пукет подчерта важността на мерките за безопасност: „Политиката за задължителните спасителни жилетки се оказа решаваща. Те помогнаха на пътниците да останат на повърхността, докато пристигне спасителният екип.“

Тайландските власти ще разследват причините за бедствието, за да предотвратят бъдещи инциденти.

