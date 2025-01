Урсула фон дер Лайен поздрави Росен Желязков за избора му за премиер

„Оценявам вашата подкрепа за нашия смел съсед Украйна“.

Това се казва в поздравлението на председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, което тя отправя до Росен Желязков за избора му за премиер на страната ни.

„Очаквам да работим за процъфтяваща България в силна и обединена Европа“, пише още фон дер Лайен

My congratulations to Rosen Zhelyazkov on your election as Prime Minister of Bulgaria.



I look forward to working with you for a thriving Bulgaria in a strong and united Europe.



I also appreciate your support to our brave neighbour Ukraine.



All my wishes of success.