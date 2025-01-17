НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 17.01.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          НачалоБългария

          Все още няма следа от 13-годишния Ники от Конаре

          0
          0
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Сподели
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Все още няма следа от 13-годишния Ники от старозагорското село Конаре.

          Органите на реда работят по всички възможни версии.

          Бяха обходени многократно всички възможни терени в периметър около 8-9 километра около населеното място.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions