Все още няма следа от 13-годишния Ники от Конаре

Все още няма следа от 13-годишния Ники от старозагорското село Конаре.
Органите на реда работят по всички възможни версии.
Бяха обходени многократно всички възможни терени в периметър около 8-9 километра около населеното място.
Все още няма следа от 13-годишния Ники от старозагорското село Конаре.
Органите на реда работят по всички възможни версии.
Бяха обходени многократно всички възможни терени в периметър около 8-9 километра около населеното място.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg