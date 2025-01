Байдън посрещна Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом

Президентът на САЩ Джо Байдън посрещна своя наследник Доналд Тръмп в Белия дом, преди встъпването на републиканеца в длъжност, предаде АФП.

Придружен от първата дама Джил Байдън, отиващият си президент посрещна Тръмп и съпругата му Мелания, като размениха кратки реплики, преди да влязат в сградата.

Двамата президенти ще пият чай, след което ще се отправят към Капитолия.

Малко преди церемонията Байдън пусна селфи със съпругата си, придружено от коментар: „Още едно селфи по пътя. Обичаме те, Америка.“

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV