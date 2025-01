Ирански самолет спука гума по време на кацане в Техеран (Видео)

Самолетът „Фокер-100“ на Карунските авиолинии спука гума по време на кацане на международното летище Мехрабад в Техеран, но никой от пътниците или екипажа не е пострадал, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Самолетът е летял от град Сирджан в югоизточната провинция Керман за иранската столица Техеран. Гумата се е спукала при кацане на пистата на международното летище Мехрабад.

#Breaking: A plane carrying players and coaching staff of the Sirjan Goharzamin futsal team, which was en route from Sirjan to Tehran, made a hard landing at Mehrabad Airport due to a burst tire. Fortunately, none of the passengers were injured in the incident.🙏 pic.twitter.com/P99fdWYvQS