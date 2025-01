„Муфаса“ си проправя път обратно на върха на боксофиса в Северна Америка 

„Муфаса“ оглави северноамериканския боксофис по време на дългия празничен уикенд, след като отстъпи първото място седмица по-рано, съобщиха анализатори.

Анимационният филм е спечелил приблизително 15,5 млн. долара за периода от петък до понеделник, когато е Денят на Мартин Лутър Кинг-младши, съобщиха от Exhibitor Relations.

Два нови филма – „One of Them Days“ на Sony и „ Wolf Man“ на Universal – заеха второто и третото място.

Анализаторът Дейвид А. Грос прогнозира „много печеливш период“ за „One of Them Days“, в който Кеке Палмър и певицата и авторка на песни SZA са съквартирантки, които се борят да плащат наем или да бъдат изселени, след като приятелят им харчи парите им.

През празничния уикенд филмът е спечелил около 14 млн. долара.

„Това е отличен старт за оригинална чернокожа американска комедия“, каза той, подкрепен от „сензационните отзиви на критиците и отличния резултат на публиката“.

Филмът на ужасите „Wolf Man“ с Кристофър Абът и Джулия Гарнър в главните роли излезе под очакванията на анализаторите с 12 млн. долара за четири дни.

Като начало на нова хорър поредица и като римейк на класическия филм от 1941 г. с Бела Лугоши в главната роля, Грос нарече касовия резултат „слаб“.

На четвърто място, със спад от едно място спрямо миналия уикенд, се класира анимационният „Соник таралежът 3“ на Paramount с 10,3 млн. долара.

На пето място, който се задържа стабилно и през осмия си уикенд, е „Моана 2“ с 8,4 млн. долара.

Благодарение на тези цифри блокбъстърът на Дисни премина границата от 1 милиард долара в световен мащаб. Това е третата премиера на студиото през 2024 г., която достига милиардния клуб след „Дедпул и Върколакът“ и „Отвътре навън 2“.

Топ 10 се допълва от:

„Зала за крадци 2: Пантера“ (7,8 млн. долара)

„Носферату“ (5,1 млн. долара)

„Напълно непозната“ (4,6 млн. долара)

„Wicked“ (4,56 млн. долара)

„Babygirl“ (2,5 млн. долара)