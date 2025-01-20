Проф. Николай Витанов: Ако „Величие“ влезе в НС, правителствто може да падне с двама предатели

„Ако „Величие“ влезе в НС, правителството може да падне с двама предатели“, каза математикът проф. Николай Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Математикът обясни, че и в момента правителството виси само на 5 гласа, което вече е достатъчно нестабилно. Той посочи, че ако утре някоя от коалиционните партии реши, че не е доволна от броя заместник-министри, които има, може да свали кабинета дори той да е на три дни.

„Много е интересно сега, когато Пеевски е изолиран в опозиция, как тази опозиция ще предприема общи действия срещу правителството“, каза още гостът.