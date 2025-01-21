НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.01.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          НачалоБългарияОбщество

          Кадри отвътре: Как изглежда изгорелият хотел в Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

          0
          12
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Медиите в Турция разпространиха кадри от вътрешността на изгорелия хотел в ски курорта Карталкая. При инцидента загинаха 66 души, а 51 бяха ранени. Пламъците избухнали в ранните часове на деня. 

          Установено е, че огънят е тръгнал от ресторанта на 12-етажния хотел. Пламъците са се разпространили бързо заради дървената облицовка на сградата. 

          Хотелът е бил зает на 80-90%. В момента на пожара в него са били отседнали 237 души.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions