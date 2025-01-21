Кадри отвътре: Как изглежда изгорелият хотел в Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Медиите в Турция разпространиха кадри от вътрешността на изгорелия хотел в ски курорта Карталкая. При инцидента загинаха 66 души, а 51 бяха ранени. Пламъците избухнали в ранните часове на деня.
Bolu Kartalkaya’da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otelin içi görüntülendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025
• Yangınla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı ve 4 başmüfettiş görevlendirildi, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu
• İçişleri, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik… pic.twitter.com/OwmE8LEXfP
Установено е, че огънят е тръгнал от ресторанта на 12-етажния хотел. Пламъците са се разпространили бързо заради дървената облицовка на сградата.
#Bolu Kartalkaya'da yanan otelin içi…https://t.co/tCK6Gfe4Af pic.twitter.com/0yWP379YQ2— TRT HABER (@trthaber) January 21, 2025
Хотелът е бил зает на 80-90%. В момента на пожара в него са били отседнали 237 души.
#Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın çıkan otelin içi görüntülendi. pic.twitter.com/g6qUL41sXG— Sabah (@sabah) January 21, 2025