Кадри отвътре: Как изглежда изгорелият хотел в Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Медиите в Турция разпространиха кадри от вътрешността на изгорелия хотел в ски курорта Карталкая. При инцидента загинаха 66 души, а 51 бяха ранени. Пламъците избухнали в ранните часове на деня.

Bolu Kartalkaya’da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otelin içi görüntülendi



•⁠ ⁠Yangınla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı ve 4 başmüfettiş görevlendirildi, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu

•⁠ ⁠İçişleri, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik… pic.twitter.com/OwmE8LEXfP