Йемен приветства определянето на хусите за терористична организация от САЩ

Председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад ал Алими приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да обяви отново подкрепяните от Иран хуси за чуждестранна терористична организация, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.

Той изрази от името на членовете на Съвета, правителството и на йеменския народ благодарност към президента Тръмп за това историческо решение, като повтори ангажиментите си за прекратяване на войните и възпиране на терористичните организации по света.

Алими потвърди ангажимента на правителството за тясно сътрудничество с администрацията на САЩ и международната общност за изпълнение на решението за включване в списъка с терористични организации, както и за предоставяне на необходимите гаранции за безпрепятствено постъпване на хуманитарна помощ, предаде БТА.

„Йеменците чакаха дълго време, особено тези, които са били измъчвани, несправедливо арестувани или домовете им са били взривени, за справедливост и наказване на престъпността на хусите с решението за включване в списъка на терористите, като начална точка за постигане на мир и стабилност в Йемен и региона“, написа той в „Екс“ (Х).

Председателят на Президентския съвет на Йемен заяви, че за да се насърчи този път към желания мир, има спешна нужда от колективен глобален подход в подкрепа на йеменското правителство и да не се отлага изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, особено на Резолюция 2216.

