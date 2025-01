Русия разширява военната подготовка в училищата, като учениците започват да учат боравене с огнестрелни оръжия, съобщават световните агенции. Новият образователен модул, наречен „Военно обучение. Фундаменти на военното знание“, бе въведен за учебната 2024/25 година и има за цел да подготви учениците за водене на война.

Учениците от 8-и до 10-и клас вече посещават военни полигони, където усъвършенстват стрелковите си умения. В училищата те преминават и практическа подготовка, включваща военни упражнения в дворовете. Според местната медия „Агентство“, броят на часовете по военно обучение може да бъде увеличен от 1300 на 11 000 през следващата учебна година.

Един от инструкторите, които участват в подготовката на подрастващите, е ветеранът от Съветските въздушнодесантни сили Сергей Чесалин. Уроците обхващат стрелба, тактики и други основни военни знания.

Бившият заместник-вътрешен министър на Украйна Антон Герашченко публикува видео в платформата Х, показващо как руски военни инструктори обучават ученици. Видеото провокира международни критики и опасения относно милитаризацията на образованието в Русия.

Паралелно с това, в Полша бе въведен нов задължителен предмет – стрелба с оръжие, като част от образователната програма. Според анализатори, тези промени отразяват нарастващото напрежение в региона.

"Learn how to kill Khokhols [Ukrainians]!"



This is how Russians teach children for the war against Ukraine.



"Ukrainians will not kill themselves – we must do it," they say.



Sick people. Sick Russian society. pic.twitter.com/ZWmw3QZGTJ