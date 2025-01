Трагедията в Карталкая: Ясна е причината за пожара (ВИДЕО)

На бял свят излизат подробности за вероятна небрежност, довела до пожара, който взе живота на 78 души в хотел в Болу, Северозападна Турция.

Според в. „Сабах“, 19 дни преди трагедията пожарната служба на община Болу е извършила проверка в хотела и е установила нарушения на изискванията за пожарна безопасност, но не са предприети никакви действия.

Още по-тревожно е, че същата пожарна служба е издала „сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност“ за ресторанта, който впоследствие става източник на смъртоносния пожар.

Кметът на Болу, Танжу Озкан, член на Републиканската народна партия (РНП), твърди, че „не носи отговорност за инцидента“. Въпреки това документи разкриват несъответствия в неговите изявления.

Озкан заяви, че не знае дали в хотела има противопожарни устройства, като подчерта, че хотелът е лицензиран от Министерството на туризма през 1997 г., а районът е извън юрисдикцията на общината. Тези твърдения обаче са поставени под съмнение след разкритието за издадения сертификат от общинската пожарна служба.

Трагедията повдига сериозни въпроси за управлението на пожарната безопасност и отговорността на местните власти.

A fire in early hours of Tuesday in Türkiye's popular ski resort Kartalkaya in Bolu province has led to death of 66 individuals and left dozens injured.



