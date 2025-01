„Много съжалявам“: Селена Гомес се разплака заради масовите депортации в Мексико (ВИДЕО)

Американската певица и актриса Селена Гомес публикува в понеделник емоционално видео в профила си в Instagram, в което изразява съжаление и болка заради масовите депортации на имигранти в Мексико, наредени от новия президент Доналд Тръмп.

По-късно публикацията беше изтрита.

Във видеото, след като избърсва сълзите си, тя добавя:

Според последни официални данни, САЩ са депортирали над 4000 нелегални мигранти в Мексико само през последната седмица, включително имигранти от немексикански произход.

Изявлението на Гомес предизвика широки реакции сред нейните фенове и в социалните мрежи, като много от тях я подкрепиха заради искрената ѝ загриженост.

