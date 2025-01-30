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          ЕС заделя над 1 млрд. евро за технологии и иновации в областта на отбраната

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          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
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          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          ЕК заделя над 1 милиард евро за иновации в отбраната

          Европейската комисия одобри петата годишна работна програма по линия на Европейския фонд за отбрана, като предвижда над 1 милиард евро за съвместни научноизследователски и развойни проекти в областта на отбраната.

          Финансирането ще подкрепи развитието на критични отбранителни технологии и способности, като за всяка от следните ключови области ще бъдат отпуснати около 100 милиона евро:

          • Наземни бойни действия
          • Космически, въздушни и военноморски операции
          • Енергийна устойчивост и екологичен преход

          Освен това над 40 милиона евро ще бъдат насочени към стратегически научноизследователски и развойни проекти, включително военноморски и подводни операции, киберсигурност, симулации и обучение.

          Новите инвестиции целят повишаване на отбранителните способности на ЕС, като засилят технологичния напредък и сътрудничеството между държавите членки.

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