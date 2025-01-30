ЕС заделя над 1 млрд. евро за технологии и иновации в областта на отбраната

ЕК заделя над 1 милиард евро за иновации в отбраната

Европейската комисия одобри петата годишна работна програма по линия на Европейския фонд за отбрана, като предвижда над 1 милиард евро за съвместни научноизследователски и развойни проекти в областта на отбраната.

Финансирането ще подкрепи развитието на критични отбранителни технологии и способности, като за всяка от следните ключови области ще бъдат отпуснати около 100 милиона евро:

Наземни бойни действия

Космически, въздушни и военноморски операции

Енергийна устойчивост и екологичен преход

Освен това над 40 милиона евро ще бъдат насочени към стратегически научноизследователски и развойни проекти, включително военноморски и подводни операции, киберсигурност, симулации и обучение.

Новите инвестиции целят повишаване на отбранителните способности на ЕС, като засилят технологичния напредък и сътрудничеството между държавите членки.