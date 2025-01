Радев и Желязков изразиха съболезнования след катастрофата

Президентът Румен Радев и премиерът Росен Желязков изразиха съболезнования след самолетната катастрофа във Вашингтон, САЩ.

„Скърбим за загубата на човешки животи при трагичната катастрофа на пътнически самолет и хеликоптер във Вашингтон, окръг Колумбия. Изказваме искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите“, гласи публикацията на държавния глава в „Екс“.

We grieve over the loss of human life in the tragic crash of the passenger airplane and a helicopter in Washington D.C. Our sincere condolences go out to the families and loved ones of the victims.