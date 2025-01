Самолет падна в река във Вашингтон след сблъсък с хеликоптер (ВИДЕО)

Пътнически самолет се разби в река Потомак във Вашингтон при кацане, след като се сблъска с военен хеликоптер. На борда на самолета, изпълняващ полет от Уичита, е имало 60 пътници и четиричленен екипаж, а в хеликоптера са се намирали трима войници, участващи в тренировъчен полет.

Спасителните екипи вече са извадили няколко тела от водата, но до момента няма данни за оцелели. Причините за инцидента все още се разследват.

Реката Потомак разделя международното летище във Вашингтон от военната база Андрюс. Летището е временно затворено, а полетите се пренасочват към летище Дълес, разположено на 40 км от столицата.

САЩ не са регистрирали голяма самолетна катастрофа с пътнически самолет повече от 15 години. Въпреки това, зачестилите инциденти, при които самолети се доближават опасно до сблъсък, повдигат нови въпроси за сигурността на въздушния трафик в страната.

There is now an active rescue operation underway at the Potomac River in Washington D.C. after a passenger plane operated by American Airlines collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land. CBS News' @krisvancleave reports that this is the first commercial… pic.twitter.com/wBodTGwqZH