Оскверниха гроба на Жан-Мари Льо Пен

Гробът на историческата фигура на френската крайна десница Жан-Мари Льо Пен е бил осквернен.

Новината потвърди и Жил Пенел, който е член на Европейския парламент.

Той осъди „отвратителния и подъл“ акт на вандализъм.

The desecration of Jean-Marie Le Pen's grave is an odious act which contravenes the respect for the dead that is inseparable from Breton culture. It bears the hallmark of the Left, who desecrated the grave of Catholic priest Perrot in Skrignag and set fire to the adjacent chapel. pic.twitter.com/p4ptePfPe9