Футболни резултати от събота

Англия – Премиър Лийг:
Нотингам – Брайтън 7:0
Борнемут – Ливърпул 0:2
Евертън – Лестър 4:0
Ипсуич – Саутхямптън 1:2
Нюкясъл – Фулъм 1:2
Уулвърхямптън – Астън Вила 2:0
Испания – Ла Лига:
Хетафе – Севиля 0:0
Виляреал – Реал Валядолид 5:1
Атлетико Мадрид – Майорка 2:0
Еспаньол – Реал Мадрид 1:0
Германия – Бундеслига:
Хайденхайм – Борусия Дортмунд 1:2
Байерн Мюнхен – Холщайн Кил 4:3
Бохум – Фрайбург 0:1
Санкт Паули – Аугсбург 1:1
Щутгарт – Борусия Мюнхенгладбах 1:2
Унион Берлин – Лайпциг 0:0
Италия – Серия А:
Монца – Верона 0:1
Удинезе – Венеция 3:2
Аталанта – Торино 1:1
Болоня – Комо 2:0
Франция – Лига 1:
Брест – ПСЖ 2:5
Монако – Оксер 4:2
Лил – Сент Етиен 4:1
Нидерландия – Ередивизие:
Цволе – Утрехт 3:3
Хееренвеен – Фортуна Ситард 2:2
НЕК Ниймеген – ПСВ Айндховен 3:3