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          Футболни резултати от събота

          Победи за Ливърпул, Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд, Атлетико Мадрид, ПСЖ, изненадващо поражение на Реал Мадрид

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          Снимка: https://glasnews.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Англия – Премиър Лийг:

          Нотингам – Брайтън 7:0

          Борнемут – Ливърпул 0:2

          Евертън – Лестър 4:0

          Ипсуич – Саутхямптън 1:2

          Нюкясъл – Фулъм 1:2

          Уулвърхямптън – Астън Вила 2:0

          Испания – Ла Лига:

          Хетафе – Севиля 0:0

          Виляреал – Реал Валядолид 5:1

          Атлетико Мадрид – Майорка 2:0

          Еспаньол – Реал Мадрид 1:0

          Германия – Бундеслига:

          Хайденхайм – Борусия Дортмунд 1:2

          Байерн Мюнхен – Холщайн Кил 4:3

          Бохум – Фрайбург 0:1

          Санкт Паули – Аугсбург 1:1

          Щутгарт – Борусия Мюнхенгладбах 1:2

          Унион Берлин – Лайпциг 0:0

          Италия – Серия А:

          Монца – Верона 0:1

          Удинезе – Венеция 3:2

          Аталанта – Торино 1:1

          Болоня – Комо 2:0

          Франция – Лига 1:

          Брест – ПСЖ 2:5

          Монако – Оксер 4:2

          Лил – Сент Етиен 4:1

          Нидерландия – Ередивизие:

          Цволе – Утрехт 3:3

          Хееренвеен – Фортуна Ситард 2:2

          НЕК Ниймеген – ПСВ Айндховен 3:3

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