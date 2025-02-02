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          На мястото на патриарха: Определят кандидатите за Видински митрополит

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          Снимка: БГНЕС
          Иванина Игнатова
          Иванина Игнатова
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          Иванина Игнатова
          Иванина Игнатова

          Определят двама кандидати за Видински митрополит днес. На 9 февруари Светият Синод на Българската православна църква ще избере един от тях за нов митрополит на Видинска епархия.

          Светият Синод определи листа от 8 епископи, кандидати за Видински митрополит. Това са: Велички епископ Сионий, Мелнишки епископ Герасим, Смоленски епископ Висарион, Константийски епископ Михаил, Браницки епископ Пахомий, Главиницки епископ Макарий, Велбъждски епископ Исаак и Знеполски епископ Мелетий.

          Преди дни с писмо до Светия Синод епископ Висарион оттегли кандидатурата си по здравословни причини.

          ОФИЦИАЛНО: Даниил Видински е новият Патриарх на Българската православна църква

          Днес в  9 часа в катедрала „Свети Николай Мирликийски“ във Видин беше отслужена тържествена литургия. След това 30-те епархийските избиратели се събират и с тайно гласуване трябва да определят двама епископи. На 9 февруари, в Синодалната палата в София, ще е изборът на нов Видински митрополит.

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