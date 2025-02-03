Футболни резултати от неделя

Англия – Премиър Лийг:
Брентфорд – Тотнъм 0:2
Манчестър Юнайтед – Кристъл Палас 0:2
Арсенал – Манчестър Сити 5:1
Испания – Ла Лига:
Барселона – Алавес 1:0
Валенсия – Селта 2:1
Осасуна – Реал Сосиедад 2:1
Реал Бетис – Атлетик Билбао 2:2
Германия – Бундеслига:
Айнтрахт Франкфурт – Волфсбург 1:1
Байер Леверкузен – Хофенхайм 3:1
Италия – Серия А:
Ювентус – Емполи 4:1
Фиорентина – Дженоа 2:1
Милан – Интер 1:1
Рома – Наполи 1:1
Франция – Лига 1:
Тулуза – Ница 1:1
Анже – Льо Авър 1:1
Реймс – Нант 1:2
Рен – Страсбург 1:0
Марсилия – Лион 3:2
Нидерландия – Ередивизие:
Алмер Сити – Ваалвийк 1:4
Аякс – Фейенорд 2:1
Го Ахед Ийгълс – Твенте 2:2
Спарта Ротердам – Грьонинген 1:0
Вилем II – АЗ Алкмаар 0:2