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          Футболни резултати от неделя

          Арсенал разби Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед отново се издъни, равенства в двете дербита от Италия, победи за Тотнъм, Барселона, Байер Леверкузен, Ювентус, Олимпик Марсилия, Аякс

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          Снимка: https://glasnews.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Англия – Премиър Лийг:

          Брентфорд – Тотнъм 0:2

          Манчестър Юнайтед – Кристъл Палас 0:2

          Арсенал – Манчестър Сити 5:1

          Испания – Ла Лига:

          Барселона – Алавес 1:0

          Валенсия – Селта 2:1

          Осасуна – Реал Сосиедад 2:1

          Реал Бетис – Атлетик Билбао 2:2

          Германия – Бундеслига:

          Айнтрахт Франкфурт – Волфсбург 1:1

          Байер Леверкузен – Хофенхайм 3:1

          Италия – Серия А:

          Ювентус – Емполи 4:1

          Фиорентина – Дженоа 2:1

          Милан – Интер 1:1

          Рома – Наполи 1:1

          Франция – Лига 1:

          Тулуза – Ница 1:1

          Анже – Льо Авър 1:1

          Реймс – Нант 1:2

          Рен – Страсбург 1:0

          Марсилия – Лион 3:2

          Нидерландия – Ередивизие:

          Алмер Сити – Ваалвийк 1:4

          Аякс – Фейенорд 2:1

          Го Ахед Ийгълс – Твенте 2:2

          Спарта Ротердам – Грьонинген 1:0

          Вилем II – АЗ Алкмаар 0:2

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