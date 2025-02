ПЪРВИ КАДРИ от взрива в Москва (ВИДЕО)

Взрив е станал в холa на жилищния комплекс „Алени платна“ в северозападната част на Москва, съобщават оперативните служби пред ТАСС.

Според първоначалната информация експлозията е повредила остъкляването и гипсокартонния таван на първия етаж. За щастие, пожар не е последвал, но инцидентът е довел до един загинал и четирима ранени.

❗️Explosion in Moscow residential complex



One person dead and four injured in the lobby of Alye Parusa residential complex in Moscow. pic.twitter.com/drRfQXjLeK