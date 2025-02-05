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          Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия кръг в Първа лига

          Радослав Гидженов ще ръководи Левски-Лудогорец, на Славия-ЦСКА е изпратен Валентин Железов

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          Снимка: bfunion.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за първия пролетен кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Лудогорец на стадион „Георги Аспарухов“ ще бъде ръководено от Радослав Гидженов, докато столичният сблъсък Славия – ЦСКА е поверен на Валентин Железов.

          Ето всички назначения за кръга:

          7 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – Спартак 1918

          ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

          СН: Атанас Петров Бозев

          8 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК Ботев Враца

          ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов

          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов

          8 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

          ПФК Черно море – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Петър Велизаров Митрев

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

          СН: Ахмед Яшар Ахмед

          8 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Станимир Илков Илков

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

          СН: Ичко Лозев Лозев

          9 февруари 2025 г., неделя, 12:00 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ФК Локомотив 1929

          ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

          СН: Валентин Желев Добрев

          9 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.

          ПФК Ботев АД – ФК Хебър 1918

          ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

          4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

          СН: Георги Владимиров Игнатов

          9 февруари 2025 г., неделя, 17:15 ч.

          ПФК Левски – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

          4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Иво Венциславов Андреев

          СН: Никола Петров Джугански

          10 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ФК Крумовград

          ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Владимир Вълков Вълков

          СН: Цветан Кръстев Кръстев

          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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