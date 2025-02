За над милион евро: Продадоха сако, дънки и чинии на Карл Лагерфелд

Лични вещи на покойния Карл Лагерфелд бяха продадени на търг за 1,1 милиона евро.



Вещите на модната икона, сред които сако и дънки Dior, риза Hilditch and Key, ботуши Massaro, надхвърлиха значително оценките на аукционната къща Sotheby.



Може би най-изненадващата продажба беше на комплект от 24 порцеланови чинии от Майсен, които бяха продадени за главозамайващите 102 000 евро, над 127 пъти повече от първоначалната оценка оценка.

Чифт ръкавици Chanel и една ръкавица за шофиране Causse, носени от дизайнера, който почина на 85 от усложнения от рак на панкреаса през февруари 2019 г., бяха оценени на 5760 евро, почти двадесет пъти над най-високата оценка.



На други места скиците на Лагерфелд „Baz and Karl and The White Dress, 2004“ и „La Victoire de Gianni“ достигнаха съответно 24 000 и 60 000 евро.



„Магията на Карл Лагерфелд остава жива“ , заяви Пиер Мотес, вицепрезидент на Sotheby’s Paris.



След смъртта на бившия творчески директор на Chanel Sotheby продаде няколко предмета, които са били негова собственост.

Всички 252 части от огромната колекция висша мода Chanel на светската дама Муна Аюб бяха продадени за 1,5 млн. евро. Тогава Айуб обясни, че е носила палтото само веднъж, когато е присъствала на опера в La Scala в Милано през 1996 г.

Сред другите предложени дрехи бяха рокли, костюми, обувки, бижута, колани и перука с дълга до глезена опашка, която някога е била носена на модния подиум от модела Шалом Харлоу.