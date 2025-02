МИСТЕРИЯ: Изчезнал самолет с 10 души на борда

Самолет Cessna 208B Grand Caravan с 10 души на борда е изчезнал по време на полет между Уналаклит и Ном, съобщиха местни и държавни служители, цитирани от CNN. Последната му известна позиция е била над залива Нортън Саунд около 15:16 ч. местно време в четвъртък.

Операция по издирване

Сигналът за изчезналия самолет е подаден в 16:00 ч. местно време, а веднага след това са започнали спасителни действия. Доброволната противопожарна служба в Ном съобщи във Facebook, че е организирала наземни претърсвания, но лошите метеорологични условия и намалената видимост затрудняват въздушните операции.

Bering Air Flight Disappearance Near Nome, Alaska



A Bering Air flight, identified as Flight 445, operating a Cessna 208B Grand Caravan, vanished from radar while en route from Unalakleet to Nome, Alaska. The aircraft, carrying 9 passengers and 1 pilot, took off at 2:37 p.m. on… pic.twitter.com/bjy3JuOiDr