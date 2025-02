Обявиха изпълнителите на Super Bowl 2025

Изпълнителите за Super Bowl 2025 вече са официално обявени.

С цел да се почете богатата музикална история на Ню Орлиънс, където ще се проведе тазгодишният финал, много от изпълнителите преди началото на мача имат корени, свързани с града.

„За нас е чест да работим с тазгодишните изпълнители, за да отпразнуваме богатото музикално наследство на Ню Орлиънс и целия щат,“ заяви Сет Дудовски, ръководител на музикалния отдел в NFL.

„Super Bowl е уникален момент, който обединява фенове от цял свят, а тазгодишните изпълнители ще внесат енергия, душа и характерния звук на региона на световната сцена. Започваме Super Bowl LIX с незабравимо музикално шоу.“

Кои ще бъдат изпълнителите?

Пулитцеровият и носител на Грами рапър Кендрик Ламар ще бъде главното име в Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show. Новината беше потвърдена още през септември с YouTube видео в неговия официален канал.

Във видеото Ламар стои пред американското знаме на футболно игрище, докато около него машини изстрелват футболни топки. Той казва:



„Казвам се Кендрик Ламар и ще пея на Super Bowl 59. Ще дойдеш ли? Надявам се. Шансът да спечелиш шампионата идва само веднъж. Няма втори опит.“ Той насърчава феновете си: „Облечете се добре, дори ако ще го гледате от вкъщи.“

Това няма да е първото участие на Ламар в Super Bowl – през 2022 г. той излезе на сцената заедно с хип-хоп иконите Мери Джей Блайдж, Снуп Дог, Еминем и 50 Cent.

Кой ще изпълни националния химн?

Носителят на „Грами“ и местен талант от Ню Орлиънс Джон Батист ще изпълни националния химн преди началото на мача.

Батист е номиниран за 22 награди Грами, от които има 5 победи, както и две номинации за Оскар, от които също има две победи. Последно той беше номиниран за две Грами и пусна осмия си студиен албум „Beethoven Blues (Batiste Piano Series, Vol. 1)“, който дебютира на №1 в Billboard Classical Charts.

Той също така е автор на музиката към анимационния филм „Soul“, който му донесе Оскар, както и на документалните филми „Saturday Night“ и „American Symphony“.

Кой ще изпълни „America the Beautiful“?

Популярната изпълнителка на християнска музика и родом от Луизиана Лорън Дайгъл ще изпълни емблематичната песен „America the Beautiful“.

Дайгъл проби в музикалната индустрия със своя трети албум „Look Up Child“ през 2018 г., който достигна №3 в Billboard Top 200. Албумът включва хитовата песен „You Say“, която впоследствие беше сертифицирана шест пъти платинена.

Тя получи първата си номинация за Грами през 2016 г. за дебютния си албум „How Can It Be“ в категорията за най-добър съвременен християнски албум. Впоследствие тя събра още пет номинации и две победи – за „Look Up Child“ и „You Say“.

Най-новият ѝ албум, издаден през 2023 г., включва шестия ѝ номер 1 хит „Thank God I Do“, с който надмина 1 милиард стриймвания по света.

Дайгъл ще бъде придружена на сцената от Трой Андрюс, известен като Trombone Shorty – известен тромбонист от Ню Орлиънс, който съчетава рок, поп, джаз, фънк и хип-хоп.

Още изпълнители в шоуто

15-кратната номинирана за „Грами“ певица Ледиси ще изпълни „Lift Every Voice and Sing“ по време на предматчовото шоу.

Ледиси започва кариерата си в театъра, а по-късно издава дебютния си албум „Soulsinger“ през 2000 г.. Тя продължава да записва музика, а последният ѝ албум е „Good Life“.

През годините Ледиси е номинирана 15 пъти за „Грами“ и печели една награда за най-добро традиционно R&B изпълнение през 2020 г. с песента „Anything for You“.

Super Bowl LIX ще бъде грандиозно събитие, а тазгодишните изпълнители гарантират вълнуващо музикално шоу, което ще остане в историята.