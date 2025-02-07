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          СКАНДАЛ: Депутат от „Възраждане“ УДАРИ С РАМО и взе микрофона на журналист (ВИДЕО)

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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Депутат от „Възраждане“ ме с рамо и ми взе микрофона, след като го попитах за мракобесния им закон за чуждестранните агенти! Това написа в социалните мрежи журналистът Боби Ваклинов и пусна видео клип.

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