СКАНДАЛ: Депутат от „Възраждане“ УДАРИ С РАМО и взе микрофона на журналист (ВИДЕО)

Депутат от „Възраждане“ ме с рамо и ми взе микрофона, след като го попитах за мракобесния им закон за чуждестранните агенти! Това написа в социалните мрежи журналистът Боби Ваклинов и пусна видео клип.
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Депутат от „Възраждане“ ме с рамо и ми взе микрофона, след като го попитах за мракобесния им закон за чуждестранните агенти! Това написа в социалните мрежи журналистът Боби Ваклинов и пусна видео клип.
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