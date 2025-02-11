Съдийски назначения за 21-вия кръг от Първа Лига

Красен Георгиев ще бъде главен арбитър на срещата от 21-ия кръг на Първа лига между ЦСКА и Арда, която ще се играе на Националния стадион в неделя, 16 февруари, от 17:30 часа.
Христо Хаджийски и Красимир Атанасов са негови първи помощници, а четвърти съдия е Мариян Гребенчарски. На ВАР ще оперират Владимир Вълков с асистент Християна Гутева, а съдийски наблюдател е Йордан Иванов.
Димитър Димитров пък ще ръководи двубоя между Хебър Пазарджик и Левски. Мачът на стадион „Георги Бенковски е в събота, 15 февруари, от 17:30 часа.
Срещата на шампиона Лудогорец с Берое на „Хювефарма Арена“ в Разград е поверена на Иво Андреев.
Всички съдийски наряди за 21-ия кръг в Първа лига:
Срещи от 21 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
14 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца – ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Александър Костадинов Костадинов
15 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.
ФК Крумовград – ПФК Черно море
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Георги Василев Йорданов
15 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК Ботев АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Станислав Георгиев Тодоров
15 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Левски
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Николай Йорданов Колев
16 февруари 2025 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Септември Сф
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов
СН: Антон Симеонов Генов
16 февруари 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН:
Георги Генов Нарлев
16 февруари 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН:
Йордан Костадинов Иванов
17 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК ЦСКА 1948
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков
СН:
Костадин Ангелов Гергинов.