Съдийски назначения за 21-вия кръг от Първа Лига

Красен Георгиев ще бъде главен арбитър на срещата от 21-ия кръг на Първа лига между ЦСКА и Арда, която ще се играе на Националния стадион в неделя, 16 февруари, от 17:30 часа.

Христо Хаджийски и Красимир Атанасов са негови първи помощници, а четвърти съдия е Мариян Гребенчарски. На ВАР ще оперират Владимир Вълков с асистент Християна Гутева, а съдийски наблюдател е Йордан Иванов.

Димитър Димитров пък ще ръководи двубоя между Хебър Пазарджик и Левски. Мачът на стадион „Георги Бенковски е в събота, 15 февруари, от 17:30 часа.

Срещата на шампиона Лудогорец с Берое на „Хювефарма Арена“ в Разград е поверена на Иво Андреев.

Всички съдийски наряди за 21-ия кръг в Първа лига:

Срещи от 21 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

14 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца – ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков



СН: Александър Костадинов Костадинов

15 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

ФК Крумовград – ПФК Черно море

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Георги Василев Йорданов

15 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

Спартак 1918 – ПФК Ботев АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Станислав Георгиев Тодоров



15 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК Левски

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Николай Йорданов Колев

16 февруари 2025 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Септември Сф

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов

СН: Антон Симеонов Генов

16 февруари 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН:

Георги Генов Нарлев

16 февруари 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН:

Йордан Костадинов Иванов

17 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ФК ЦСКА 1948

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков

СН:

Костадин Ангелов Гергинов.