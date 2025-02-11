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          Съдийски назначения за 21-вия кръг от Първа Лига

          ЦСКА-Арда е поверен на Красен Георгиев, а Димитър Димитров ще ръководи Хебър и Левски

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          Снимка: bfunion.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Красен Георгиев ще бъде главен арбитър на срещата от 21-ия кръг на Първа лига между ЦСКА и Арда, която ще се играе на Националния стадион в неделя, 16 февруари, от 17:30 часа.

          Христо Хаджийски и Красимир Атанасов са негови първи помощници, а четвърти съдия е Мариян Гребенчарски. На ВАР ще оперират Владимир Вълков с асистент Християна Гутева, а съдийски наблюдател е Йордан Иванов.

          Димитър Димитров пък ще ръководи двубоя между Хебър Пазарджик и Левски. Мачът на стадион „Георги Бенковски е в събота, 15 февруари, от 17:30 часа.

          Срещата на шампиона Лудогорец с Берое на „Хювефарма Арена“ в Разград е поверена на Иво Андреев.

          Всички съдийски наряди за 21-ия кръг в Първа лига:

          Срещи от 21 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

          14 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.
          ПФК Ботев Враца – ФК Локомотив 1929

          ГС: Георги Николов Кабаков  АС1: Мартин Веселинов Маргаритов  АС2: Светослав Колев Енчев 

          4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев  ВАР: Валентин Станчев Железов  АВАР: Станимир Илков Илков
           
          СН: Александър Костадинов Костадинов

          15 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.
          ФК Крумовград – ПФК Черно море

          ГС: Кристиян Николов Колев  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Дарин Василев Иванов

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров  ВАР: Радослав Петров Гидженов  АВАР: Владимир Вълков Вълков

          СН: Георги Василев Йорданов

          15 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.
          Спартак 1918 – ПФК Ботев АД

          ГС: Георги Димитров Давидов  АС1: Даниел Милков Ников  АС2: Никифор Деянов Велков

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов  ВАР: Георги Милков Гинчев  АВАР: Георги Йорданов Дойнов

          СН: Станислав Георгиев Тодоров
           
          15 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.
          ФК Хебър 1918 – ПФК Левски

          ГС: Димитър Димитров Димитров  АС1: Петър Велизаров Митрев  АС2: Марио Георгиев Данаилов

          4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Мартин Живков Великов

          СН: Николай Йорданов Колев

          16 февруари 2025 г., неделя, 12:30 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Септември Сф

          ГС: Венцислав Георгиев Митрев  АС1: Георги Любомиров Минев  АС2: Драгомир Руменов Милев

          4-ТИ: Геро Георгиев Писков  ВАР: Валентин Станчев Железов  АВАР: Васил Стоянов Шавов

          СН: Антон Симеонов Генов

          16 февруари 2025 г., неделя, 15:00 ч.
          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС: Иво Венциславов Андреев  АС1: Мартин Емилов Венев  АС2: Иво Николаев Колев

          4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Мартин Живков Великов

          СН:
          Георги Генов Нарлев

          16 февруари 2025 г., неделя, 17:30 ч.
          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски  АС2: Красимир Атанасов Атанасов

          4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски  ВАР: Владимир Вълков Вълков  АВАР: Християна Красимирова Гутева

          СН:
          Йордан Костадинов Иванов

          17 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
          ПФК Славия 1913 – ФК ЦСКА 1948

          ГС: Станимир Лозанов Тренчев  АС1: Мирослав Максимов Иванов  АС2: Дениз Пиринов Соколов

          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски  ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски  АВАР: Мартин Иванов Марков

          СН:
          Костадин Ангелов Гергинов.

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