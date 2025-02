Пътник скочи от самолет, след като посегна на стюардеса (ВИДЕО)

Полет на авиокомпания „Iberia“, подготвящ се за излитане от парижкото летище „Орли“ към Мадрид, беше прекъснат, след като пътник отвори аварийния изход и скочи на пистата, съобщава „Телеграф“.

При опит да бъде спрян, мъжът нападнал една от стюардесите. Инцидентът е станал, докато двигателите на самолета работели, което допълнително е повишило риска от сериозни последствия.

Екипи на спешна помощ и летищната охрана са задържали нарушителя незабавно.

Заради инцидента полетът е излетял с четири часа и половина закъснение, съобщава изданието „PYOK“.

A passenger jumps from an Iberia plane when the aircraft was on the runway via @FlightEmergency



When the plane was about to start the take off roll, the passenger opened one of the doors of the aircraft after attacking crew to jump out pic.twitter.com/uUn8mjC4XF