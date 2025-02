След 2 седмици: Откриха камиона, пропаднал в дупка в Япония (ВИДЕО)

Камион, който попадна в отворила се на път в Япония дълбока дупка преди две седмици, беше открит в канализационна тръба, съобщиха днес властите, цитирани от Би Би Си.

Кадри, заснети с дрон, показват човешко тяло в кабината на превозното средство, но все още не е потвърдено дали това е 74-годишният шофьор на камиона, който е в неизвестност.

Дупката, която вече е с диаметър 40 м., се отвори на път в град Яшио, близо до Токио. Предполага се, че тя се е образувала в резултат на спукване на канализационна тръба, пише БТА.

A sinkhole about the size of a swimming pool swallowed a truck and its driver on Tuesday as it opened up in the middle of a busy intersection in Japan. pic.twitter.com/oH6l6e9BYC