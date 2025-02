Знаменита находка: Вижте мумията от първата намерена от 100 години гробница в Египет

Министерството на културата и античността на Египет публикува първи снимки от разкопките на наскоро откритата гробница на фараона Тутмос II – последната липсваща царска гробница на египетската XVIII династия.

🚨🇪🇬 FIRST ROYAL TOMB FOUND IN EGYPT SINCE KING TUT—AND IT’S A MESS



Archaeologists just uncovered the long-lost tomb of King Thutmose II, who ruled Egypt 3,500 years ago.



Unlike King Tut’s treasure-packed tomb, this one looks like it went through a flood—and looters—before… https://t.co/S2b0EmysPr pic.twitter.com/6gGR5UgnrP