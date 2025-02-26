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          Доц. Георги Димов: Стив Ханке и Джоузеф Стиглиц казват, че еврото е политически експеримент

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Стив Ханке и Джоузеф Стиглиц казват, че еврото е политически експеримент.“

          Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Според Димов единната европейска валута е не толкова политически експеримент, колкото политически инструмент.

          „Вие видяхте как в Киев тези дни различни държави завяваха коя с колко пари ще помага на Украйна. Аз си мисля, че ако нашите пари и нашият резерв отидат във Франкфурт, то ние също ще се заявим в тази коалиция и в това украинско НАТО. Това ще бъде катастрофално за България“, каза още гостът.

          „Стив Ханке и Джоузеф Стиглиц казват, че еврото е политически експеримент.“

          Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Според Димов единната европейска валута е не толкова политически експеримент, колкото политически инструмент.

          „Вие видяхте как в Киев тези дни различни държави завяваха коя с колко пари ще помага на Украйна. Аз си мисля, че ако нашите пари и нашият резерв отидат във Франкфурт, то ние също ще се заявим в тази коалиция и в това украинско НАТО. Това ще бъде катастрофално за България“, каза още гостът.

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