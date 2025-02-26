Доц. Георги Димов: Стив Ханке и Джоузеф Стиглиц казват, че еврото е политически експеримент

„Вие видяхте как в Киев тези дни различни държави завяваха коя с колко пари ще помага на Украйна. Аз си мисля, че ако нашите пари и нашият резерв отидат във Франкфурт, то ние също ще се заявим в тази коалиция и в това украинско НАТО. Това ще бъде катастрофално за България“, каза още гостът.