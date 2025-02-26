Доц. Георги Димов: Стив Ханке и Джоузеф Стиглиц казват, че еврото е политически експеримент

Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Димов единната европейска валута е не толкова политически експеримент, колкото политически инструмент.
Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Димов единната европейска валута е не толкова политически експеримент, колкото политически инструмент.
Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Димов единната европейска валута е не толкова политически експеримент, колкото политически инструмент.
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