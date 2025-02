Памела Андерсън се завръща с гръм и трясък

Памела Андерсън приема спокойно липсата на „Оскар“ номинация за The Last Showgirl, като подчертава, че самото участие във филма е победа за нея.

„Ако някой ми беше казал преди 10 години, че ще съм тук, нямаше да му повярвам,“ споделя тя пред BBC News. Макар че не е номинирана за „Оскар“, Андерсън получава номинации за „Златен глобус“ и наградите на Гилдията на актьорите.

Роля, вдъхновена от личния ѝ живот

В The Last Showgirl тя играе ветеран в шоубизнеса, която търси нов път в живота си – роля, която отразява собствената ѝ история.

„Тази история ми е до болка позната,“ признава актрисата.

Филмът засяга трудностите, пред които са изправени жените в индустрията, както и сложните взаимоотношения между майки и деца – нещо, което Андерсън е изпитала с двамата си сина.

От скандали до ново начало

През годините Андерсън преминава през огромни възходи и падения – от Playboy, през „Спасители на плажа“, до скандала с изтеклия ѝ запис.

През 2022 г. Hulu разказа тази част от живота ѝ в Pam & Tommy, което актрисата нарече „шокиращо“ и настоя, че създателите ѝ дължат извинение.

Разнопосочни отзиви за „The Last Showgirl“

Филмът получава смесени реакции – The New York Times го нарича „завладяващ“, докато The Guardian му дава една звезда.

Андерсън обаче не гледа на филма като завръщане, а като ново начало:

„Винаги съм обичала актьорството, но животът ме заведе в различни посоки. Сега съм готова да покажа коя съм всъщност.“