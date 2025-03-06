Слави Василев: Борисов, Пеевски и Петков са виновни за схемите на изборите

Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Василев похвали журналистите, в частност тези от БНТ, показали фалшификациите в множество изборни секции.
Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Василев похвали журналистите, в частност тези от БНТ, показали фалшификациите в множество изборни секции.
Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Василев похвали журналистите, в частност тези от БНТ, показали фалшификациите в множество изборни секции.
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