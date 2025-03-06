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          Слави Василев: Борисов, Пеевски и Петков са виновни за схемите на изборите

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Борисов, Пеевски и Петков са виновни за схемите на изборите. Благодарение на тях в 40% от секциите се откриват нарушения. Целта беше да могат да си наредят Народното събрание, както искат.“

          Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Василев похвали журналистите, в частност тези от БНТ, показали фалшификациите в множество изборни секции.

          „Когато един път се покаже колко е грозна истината, тя вече не може да бъде така лесно заметена под килима. В резултат на труда на тези журналисти ние виждаме на живо по какъв начин изборите биват манипулирани“, каза още гостът.

          „Борисов, Пеевски и Петков са виновни за схемите на изборите. Благодарение на тях в 40% от секциите се откриват нарушения. Целта беше да могат да си наредят Народното събрание, както искат.“

          Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Василев похвали журналистите, в частност тези от БНТ, показали фалшификациите в множество изборни секции.

          „Когато един път се покаже колко е грозна истината, тя вече не може да бъде така лесно заметена под килима. В резултат на труда на тези журналисти ние виждаме на живо по какъв начин изборите биват манипулирани“, каза още гостът.

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