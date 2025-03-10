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          Пълен списък на повиканите национали за баража срещу Ейре

          Мачовете с Ейре са на 20 и 23 март

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          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Селекционерът на България Илиан Илиев обяви всички играчи за предстоящите две плейофни срещи с Република Ирландия от турнира Лига на нациите. Първият мач е на 20 март на стадион “Христо Ботев” в Пловдив от 21:45 ч., а реваншът е три дни по-късно в Дъблин.

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          В групата личат имената на трима дебютанти – вратарят на Септември Димитър Шейтанов, както и футболистите на Славия Кристиян Стоянов и Владимир Николов.

          Ето и пълния списък:

          Вратари:

          Димитър Митов (Абърдийн), Пламен Илиев (Черно море), Димитър Шейтанов (Септември)

          Защитници:

          Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Християн Петров (Хееренвеен), Живко Атанасов (Черно море), Кристиян Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)

          Полузащитници:

          Илия Груев, (Лийдс), Андриан Краев (Каса Пиа), Филип Кръстев (Цволе), Георги Миланов (Динамо Б), Васил Панайотов (Черно море), Кристиян Стоянов (Славия), Марин Петков (Левски), Илиан Илиев (ЦСКА), Станислав Шопов (ЦСКА)

          Нападатели:

          Кирил Десподов (ПАОК), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Лукас Петков (Елверсберг), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Станислав Иванов (Арда), Владимир Николов (Славия).

          Селекционерът на България Илиан Илиев обяви всички играчи за предстоящите две плейофни срещи с Република Ирландия от турнира Лига на нациите. Първият мач е на 20 март на стадион “Христо Ботев” в Пловдив от 21:45 ч., а реваншът е три дни по-късно в Дъблин.

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          В групата личат имената на трима дебютанти – вратарят на Септември Димитър Шейтанов, както и футболистите на Славия Кристиян Стоянов и Владимир Николов.

          Ето и пълния списък:

          Вратари:

          Димитър Митов (Абърдийн), Пламен Илиев (Черно море), Димитър Шейтанов (Септември)

          Защитници:

          Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Фехервар), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Християн Петров (Хееренвеен), Живко Атанасов (Черно море), Кристиян Димитров (Левски), Виктор Попов (Черно море), Николай Минков (Ботев Пд), Антон Недялков (Лудогорец)

          Полузащитници:

          Илия Груев, (Лийдс), Андриан Краев (Каса Пиа), Филип Кръстев (Цволе), Георги Миланов (Динамо Б), Васил Панайотов (Черно море), Кристиян Стоянов (Славия), Марин Петков (Левски), Илиан Илиев (ЦСКА), Станислав Шопов (ЦСКА)

          Нападатели:

          Кирил Десподов (ПАОК), Божидар Краев (Уестърн Сидни), Лукас Петков (Елверсберг), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Станислав Иванов (Арда), Владимир Николов (Славия).

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