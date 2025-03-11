От БФС показаха пълната програма до края на редовния сезон в Първа лига

Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата до XXX кръг в Първа лига. Така всички срещи в следващите кръгове са с изяснени дата и час. Редовната фаза приключва на 21-ви април с двубой между ЦСКА 1948 и Хебър от 19:00 часа.
XXVІ кръг
28.03 /петък/
Локомотив Сф – Спартак Вн 16.15
Ботев Вр – Хебър 1918 Пз 18.45
29.03 /събота/
ЦСКА 1948 – Крумовград 12.15
Черно море – Славия 14.45
Септември Сф – ЦСКА-София 17.15
30.03 /неделя/
Берое – Арда Кж 13.30
Локомотив Пд – Лудогорец 16.00
Левски – Ботев Пд 18.30
XXVІІ кръг
01.04 /вторник/
Спартак Вн – Ботев Вр 16.15
Славия – Септември Сф 18.45
02.04 /сряда/
Арда Кж – Черно море 14.15
Ботев Пд – Берое 16.45
ЦСКА-София – Локомотив Сф 19.15
03.04 /четвъртък/
Хебър 1918 Пз – Локомотив Пд 14.30
Лудогорец – Крумовград 17.00
Левски – ЦСКА 1948 19.30
XXVІІІ кръг
05.04 /събота/
Черно море – Ботев Пд 16.30
Ботев Вр – ЦСКА-София 19.00
06.04 /неделя/
Крумовград – Хебър 1918 Пз 12.15
Локомотив Сф – Славия 14.45
Берое – Левски 17.15
07.04 /понеделник/
Септември Сф – Арда Кж 15.00
Локомотив Пд – Спартак Вн 17.30
ЦСКА 1948 – Лудогорец 20.00
XXІX кръг
11.04 /петък/
Спартак Вн – Крумовград 16.30
Берое – ЦСКА 1948 19.00
12.04 /събота/
Ботев Пд – Септември Сф 14.00
ЦСКА-София – Локомотив Пд 16.30
13.04 /неделя/
Арда Кж – Локомотив Сф 15.00
Левски – Черно море 17.30
14.04 /понеделник/
Славия – Ботев Вр 17.30
Хебър 1918 Пз – Лудогорец 20.00
XXX кръг
18.04 /петък/
Локомотив Сф – Ботев Пд 14.00
Черно море – Берое 16.30
Крумовград – ЦСКА-София 19.00
19.04 /събота/
Ботев Вр – Арда Кж 14.00
Локомотив Пд – Славия 16.30
Лудогорец – Спартак Вн 19.00
21.04 /понеделник/
Септември Сф – Левски 16.30
ЦСКА 1948 – Хебър 1918 Пз 19.00