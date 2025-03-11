От БФС показаха пълната програма до края на редовния сезон в Първа лига

Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата до XXX кръг в Първа лига. Така всички срещи в следващите кръгове са с изяснени дата и час. Редовната фаза приключва на 21-ви април с двубой между ЦСКА 1948 и Хебър от 19:00 часа.

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XXVІ кръг

28.03 /петък/

Локомотив Сф – Спартак Вн 16.15

Ботев Вр – Хебър 1918 Пз 18.45

29.03 /събота/

ЦСКА 1948 – Крумовград 12.15

Черно море – Славия 14.45

Септември Сф – ЦСКА-София 17.15

30.03 /неделя/

Берое – Арда Кж 13.30

Локомотив Пд – Лудогорец 16.00

Левски – Ботев Пд 18.30

XXVІІ кръг

01.04 /вторник/

Спартак Вн – Ботев Вр 16.15

Славия – Септември Сф 18.45

02.04 /сряда/

Арда Кж – Черно море 14.15

Ботев Пд – Берое 16.45

ЦСКА-София – Локомотив Сф 19.15

03.04 /четвъртък/

Хебър 1918 Пз – Локомотив Пд 14.30

Лудогорец – Крумовград 17.00

Левски – ЦСКА 1948 19.30

XXVІІІ кръг

05.04 /събота/

Черно море – Ботев Пд 16.30

Ботев Вр – ЦСКА-София 19.00

06.04 /неделя/

Крумовград – Хебър 1918 Пз 12.15

Локомотив Сф – Славия 14.45

Берое – Левски 17.15

07.04 /понеделник/

Септември Сф – Арда Кж 15.00

Локомотив Пд – Спартак Вн 17.30

ЦСКА 1948 – Лудогорец 20.00

XXІX кръг

11.04 /петък/

Спартак Вн – Крумовград 16.30

Берое – ЦСКА 1948 19.00

12.04 /събота/

Ботев Пд – Септември Сф 14.00

ЦСКА-София – Локомотив Пд 16.30

13.04 /неделя/

Арда Кж – Локомотив Сф 15.00

Левски – Черно море 17.30

14.04 /понеделник/

Славия – Ботев Вр 17.30

Хебър 1918 Пз – Лудогорец 20.00

XXX кръг

18.04 /петък/

Локомотив Сф – Ботев Пд 14.00

Черно море – Берое 16.30

Крумовград – ЦСКА-София 19.00

19.04 /събота/

Ботев Вр – Арда Кж 14.00

Локомотив Пд – Славия 16.30

Лудогорец – Спартак Вн 19.00

21.04 /понеделник/

Септември Сф – Левски 16.30

ЦСКА 1948 – Хебър 1918 Пз 19.00