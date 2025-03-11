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      вторник, 11.03.25
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          От БФС показаха пълната програма до края на редовния сезон в Първа лига

          До началото на плейофната фаза остава да се изиграят още 6 кръга

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          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата до XXX кръг в Първа лига. Така всички срещи в следващите кръгове са с изяснени дата и час. Редовната фаза приключва на 21-ви април с двубой между ЦСКА 1948 и Хебър от 19:00 часа. 

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          XXVІ кръг

          28.03 /петък/
          Локомотив Сф – Спартак Вн 16.15
          Ботев Вр – Хебър 1918 Пз 18.45

          29.03 /събота/
          ЦСКА 1948 – Крумовград 12.15
          Черно море – Славия 14.45
          Септември Сф – ЦСКА-София 17.15

          30.03 /неделя/
          Берое – Арда Кж 13.30
          Локомотив Пд – Лудогорец 16.00
          Левски – Ботев Пд 18.30

          XXVІІ кръг

          01.04 /вторник/
          Спартак Вн – Ботев Вр 16.15
          Славия – Септември Сф 18.45

          02.04 /сряда/
          Арда Кж – Черно море 14.15
          Ботев Пд – Берое 16.45
          ЦСКА-София – Локомотив Сф 19.15

          03.04 /четвъртък/
          Хебър 1918 Пз – Локомотив Пд 14.30
          Лудогорец – Крумовград 17.00
          Левски – ЦСКА 1948 19.30

          XXVІІІ кръг

          05.04 /събота/
          Черно море – Ботев Пд 16.30
          Ботев Вр – ЦСКА-София 19.00

          06.04 /неделя/
          Крумовград – Хебър 1918 Пз 12.15
          Локомотив Сф – Славия 14.45
          Берое – Левски 17.15

          07.04 /понеделник/
          Септември Сф – Арда Кж 15.00
          Локомотив Пд – Спартак Вн 17.30
          ЦСКА 1948 – Лудогорец 20.00

          XXІX кръг

          11.04 /петък/
          Спартак Вн – Крумовград 16.30
          Берое – ЦСКА 1948 19.00

          12.04 /събота/
          Ботев Пд – Септември Сф 14.00
          ЦСКА-София – Локомотив Пд 16.30

          13.04 /неделя/
          Арда Кж – Локомотив Сф 15.00
          Левски – Черно море 17.30

          14.04 /понеделник/
          Славия – Ботев Вр 17.30
          Хебър 1918 Пз – Лудогорец 20.00

          XXX кръг

          18.04 /петък/
          Локомотив Сф – Ботев Пд 14.00
          Черно море – Берое 16.30
          Крумовград – ЦСКА-София 19.00

          19.04 /събота/
          Ботев Вр – Арда Кж 14.00
          Локомотив Пд – Славия 16.30
          Лудогорец – Спартак Вн 19.00

          21.04 /понеделник/
          Септември Сф – Левски 16.30
          ЦСКА 1948 – Хебър 1918 Пз 19.00

          Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата до XXX кръг в Първа лига. Така всички срещи в следващите кръгове са с изяснени дата и час. Редовната фаза приключва на 21-ви април с двубой между ЦСКА 1948 и Хебър от 19:00 часа. 

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          XXVІ кръг

          28.03 /петък/
          Локомотив Сф – Спартак Вн 16.15
          Ботев Вр – Хебър 1918 Пз 18.45

          29.03 /събота/
          ЦСКА 1948 – Крумовград 12.15
          Черно море – Славия 14.45
          Септември Сф – ЦСКА-София 17.15

          30.03 /неделя/
          Берое – Арда Кж 13.30
          Локомотив Пд – Лудогорец 16.00
          Левски – Ботев Пд 18.30

          XXVІІ кръг

          01.04 /вторник/
          Спартак Вн – Ботев Вр 16.15
          Славия – Септември Сф 18.45

          02.04 /сряда/
          Арда Кж – Черно море 14.15
          Ботев Пд – Берое 16.45
          ЦСКА-София – Локомотив Сф 19.15

          03.04 /четвъртък/
          Хебър 1918 Пз – Локомотив Пд 14.30
          Лудогорец – Крумовград 17.00
          Левски – ЦСКА 1948 19.30

          XXVІІІ кръг

          05.04 /събота/
          Черно море – Ботев Пд 16.30
          Ботев Вр – ЦСКА-София 19.00

          06.04 /неделя/
          Крумовград – Хебър 1918 Пз 12.15
          Локомотив Сф – Славия 14.45
          Берое – Левски 17.15

          07.04 /понеделник/
          Септември Сф – Арда Кж 15.00
          Локомотив Пд – Спартак Вн 17.30
          ЦСКА 1948 – Лудогорец 20.00

          XXІX кръг

          11.04 /петък/
          Спартак Вн – Крумовград 16.30
          Берое – ЦСКА 1948 19.00

          12.04 /събота/
          Ботев Пд – Септември Сф 14.00
          ЦСКА-София – Локомотив Пд 16.30

          13.04 /неделя/
          Арда Кж – Локомотив Сф 15.00
          Левски – Черно море 17.30

          14.04 /понеделник/
          Славия – Ботев Вр 17.30
          Хебър 1918 Пз – Лудогорец 20.00

          XXX кръг

          18.04 /петък/
          Локомотив Сф – Ботев Пд 14.00
          Черно море – Берое 16.30
          Крумовград – ЦСКА-София 19.00

          19.04 /събота/
          Ботев Вр – Арда Кж 14.00
          Локомотив Пд – Славия 16.30
          Лудогорец – Спартак Вн 19.00

          21.04 /понеделник/
          Септември Сф – Левски 16.30
          ЦСКА 1948 – Хебър 1918 Пз 19.00

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