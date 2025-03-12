Румен Гълъбинов: От икономическа гледна точка нямаме непреодолими препятствия за еврозоната

Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Икономистът обясни, че единственият риск за приемането догодина единната европейска валута се крие в политичсаката нестабилност в страната.
Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Икономистът обясни, че единственият риск за приемането догодина единната европейска валута се крие в политичсаката нестабилност в страната.
Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Икономистът обясни, че единственият риск за приемането догодина единната европейска валута се крие в политичсаката нестабилност в страната.
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