Румен Гълъбинов: От икономическа гледна точка нямаме непреодолими препятствия за еврозоната

„България се видя вече, че изпълнява и критерия за инфлацията с последните данни. Изпълняваме критериите, свързани с това бюджетният ни дефицит да е под 3%. Нивото на дълга ни е между 25-30%, което е два пъти по-малко от изискуемото. Изпълняваме критериите за лихвените проценти, които са ни стабилни. Е, няма нещо, което да не изпълняваме от финансова гледна точка“, каза още гостът.