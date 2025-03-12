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          Румен Гълъбинов: От икономическа гледна точка нямаме непреодолими препятствия за еврозоната

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „От икономическа гледна точка нямаме непреодолими препятствия за еврозоната.“

          Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Икономистът обясни, че единственият риск за приемането догодина единната европейска валута се крие в политичсаката нестабилност в страната.

          „България се видя вече, че изпълнява и критерия за инфлацията с последните данни. Изпълняваме критериите, свързани с това бюджетният ни дефицит да е под 3%. Нивото на дълга ни е между 25-30%, което е два пъти по-малко от изискуемото. Изпълняваме критериите за лихвените проценти, които са ни стабилни. Е, няма нещо, което да не изпълняваме от финансова гледна точка“, каза още гостът.

          „От икономическа гледна точка нямаме непреодолими препятствия за еврозоната.“

          Това каза икономистът Румен Гълъбинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Икономистът обясни, че единственият риск за приемането догодина единната европейска валута се крие в политичсаката нестабилност в страната.

          „България се видя вече, че изпълнява и критерия за инфлацията с последните данни. Изпълняваме критериите, свързани с това бюджетният ни дефицит да е под 3%. Нивото на дълга ни е между 25-30%, което е два пъти по-малко от изискуемото. Изпълняваме критериите за лихвените проценти, които са ни стабилни. Е, няма нещо, което да не изпълняваме от финансова гледна точка“, каза още гостът.

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