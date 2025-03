Медицинско чудо: Мъж преживя 100 дни със сърце от титан

Австралиец преживя 100 дни с изкуствено титаниево сърце, докато чакаше донорска трансплантация – най-дългият период досега, в който тази технология е поддържала пациент жив.

Пациентът, мъж на около 40 години, претърпял операция за поставяне на металното сърце през ноември миналата година в болница в Сидни.

