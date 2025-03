РУСИЯ ГОРИ: Украйна атакува с дронове (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Украйна предприе серия от въздушни удари по Русия, използвайки дронове за атака на стратегически обекти. Според информацията, удар е нанесен върху обект в Краснодарския край, предизвиквайки пожар. Засега не е потвърдено какво точно е било поразено.

Воронежка област също е била обект на атака. Губернаторът Александър Гусев съобщи, че първоначално са били поразени два инфраструктурни обекта, но впоследствие уточни, че само един е бил засегнат, докато вторият не е потвърден. Според непотвърдена информация в социалните мрежи, поразен е обект от енергийната инфраструктура.

A fire started in Krasnodar Krai after Ukrainian drones visited the area. Also in Rostov an oil pumping station was reportedly hit. pic.twitter.com/4mharKHkj6